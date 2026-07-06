Тарханов назвал фаворита матча Португалия - Испания

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- Верю, что Испания пройдёт Португалию, если они сдержат Роналду. Все только о нём и говорят. Кто-то говорит, что он уже не тот, но всё равно он футболист, который может из одного момента выжать всё. Но испанцы мне больше нравятся по игре, - цитирует специалиста "Матч ТВ"

По словам специалиста, португальцы и испанцы примерно равны по силе, однако именно командная игра делает сборную Испании небольшим фаворитом противостояния.Матч Португалия - Испания состоится сегодня в рамках 1/8 финала мундиаля. Победитель встречи продолжит борьбу за трофей и в четвертьфинале сыграет с командой, которая окажется сильнее в паре США - Бельгия.