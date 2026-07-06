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Дьяков - об отмене красной карточки Балогуну: цирк! Спорт погряз в политике

Бывший защитник "Динамо" Виталий Дьяков поделился с Rusfootball.info мнением об отмене красной карточки нападающему сборной США Фоларину Балогуну.
Фото: Getty Images
- Цирк, который вообще не подлежит никакой логике! Когда карточки отменяют по делу, когда судья ошибся - это одно, это мы понимаем. Но здесь был очевидный фол, и разговоры, напротив, были о том, что стоит увеличить дисквалификацию до двух матчей, а тут ее на деле и нет. Это говорит о том, что и футбол, и спорт в целом погрязли в политике. Мы видим, что такие вещи решаются не на поле, а в кабинетах. Мое мнение, это позор для Инфантино и ФИФА. Потому что, опять же, спортивные вещи не должны решаться в кабинетах. Теперь, что будут всем точно так же отменять карточки? Позор.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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