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Футболист "Краснодара" может продолжить карьеру в Португалии

Португальские клубы заинтересованы в игроке.
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, "Брага" и "Витория Гимарайнш" заинтересованы в Кевине Ленини. Отмечается, что "Витория" сделает предложение по трансферу игрока в ближайшее время.

Ленини выступает в составе "Краснодара" с начала сентября 2022 года. В прошедшем сезоне за клуб опорный полузащитник провел 40 матчей и забил 2 гола. Соглашение футболиста с "быками" рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.

Источник: Telegram-канал "МЯЧ RU"

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