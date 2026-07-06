"Прогресс". Ненахов - о возможном переходе Сперцяна в "Аль-Ахли"

"Давайте посмотрим, кто играет в чемпионате Саудовской Аравии… Бензема, Роналду… Как это может быть закат карьеры для Сперцяна? Думаю, что это некий прогресс, он будет играть с мировыми звездами", - сказал Ненахов "Матч ТВ".
Эдуард Сперцян является выпускником академии "Краснодара". Всего в Российской Премьер-Лиге атакующий полузащитник провел 145 матчей, забил 53 гола и отдал 47 результативных передач.
Ранее в СМИ появилась информация, что трансфер 26-летнего футболиста в саудовский "Аль-Ахли" оформлен.