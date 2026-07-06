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"Прогресс". Ненахов - о возможном переходе Сперцяна в "Аль-Ахли"

Футболист "Локомотива" Максим Ненахов оценил возможный переход Эдуарда Сперцяна из "Краснодара" в "Аль-Ахли".
Фото: ФК "Краснодар"
"Давайте посмотрим, кто играет в чемпионате Саудовской Аравии… Бензема, Роналду… Как это может быть закат карьеры для Сперцяна? Думаю, что это некий прогресс, он будет играть с мировыми звездами", - сказал Ненахов "Матч ТВ".

Эдуард Сперцян является выпускником академии "Краснодара". Всего в Российской Премьер-Лиге атакующий полузащитник провел 145 матчей, забил 53 гола и отдал 47 результативных передач.

Ранее в СМИ появилась информация, что трансфер 26-летнего футболиста в саудовский "Аль-Ахли" оформлен.

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