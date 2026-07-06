"Акрон" одержал победу над "Ротором" в контрольном матче

Товарищеский матч между "Акроном" и "Ротором" завершился победой тольяттинцев со счетом 3:1.

Фото: ФК "Акрон"

В начале первого тайма автогол забил игрок "Ротора", а также за "Акрон" отличились нападающие Руслан Метлаков и Слободан Тедич. Имя футболиста, забившего мяч за волгоградцев, не сообщалось.



Товарищеские матчи



Голы: автогол, 7, Тедич, 27, Меткалов, 78 - 30.



"Акрон": Волочай (Безрогов, 77), Неделчару (Роча, 46), Бокоев (Эсковаль, 46), Бардыбахин (Витор, 46, Хаметов, 77), Фернандес (Попенков, 62), Джурасович (Хосонов, 46), Базилевский (Платон, 46), Лончар (Холодов, 62), Дмитриев (Мамашев, 62), Аревало (Ведерников, 62), Тедич (Макеев, 46, Меткалов, 74).

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Ротор