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Стали известны стартовые составы Португалии и Испании на матч ЧМ-2026

Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Испании на матч 1/8 финала ЧМ-2026.
Фото: ФИФА
Встреча пройдет сегодня в Далласе, а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Португалия: Кошта, Диаш, Вейга, Канселу, Мендеш, Фернандеш, Жоау Невеш, Витинья, Роналду, Феликс, Нету.

Испания: Симон, Порро, Кубарси, Ляпорт, Кукурелья, Родри, Педри, Ольмо, Баэна, Ямаль, Оярсабаль.

Победитель этого противостояния продолжит борьбу на мундиале и в четвертьфинале встретится с сильнейшим в паре США - Бельгия.

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