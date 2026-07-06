Стали известны стартовые составы Португалии и Испании на матч ЧМ-2026

Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Испании на матч 1/8 финала ЧМ-2026.

Фото: ФИФА

Встреча пройдет сегодня в Далласе, а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.



Португалия: Кошта, Диаш, Вейга, Канселу, Мендеш, Фернандеш, Жоау Невеш, Витинья, Роналду, Феликс, Нету.



Испания: Симон, Порро, Кубарси, Ляпорт, Кукурелья, Родри, Педри, Ольмо, Баэна, Ямаль, Оярсабаль.



Победитель этого противостояния продолжит борьбу на мундиале и в четвертьфинале встретится с сильнейшим в паре США - Бельгия.