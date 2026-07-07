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Канчельскис: Инфантино сам себя унизил историей с Балогуном

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис заявил, что президент ФИФА Джанни Инфантино дискредитировал себя, вмешавшись в ситуацию с дисквалификацией американского форварда Фоларина Балогуна.
Фото: Getty Images
Ранее форвард "Монако" получил право сыграть в матче 1/8 финала ЧМ против Бельгии, несмотря на удаление во встрече с Боснией и Герцеговиной. Позже президент США Дональд Трамп признался, что обсуждал эпизод с президентов ФИФА Инфантино.

"Давайте теперь каждый президент будет звонить и просить Инфантино отменить красную карточку. В моем понимании президент ФИФА повел себя не как мужик", — заявил Канчельскис.

Экс-футболист назвал произошедшее безобразием и подчеркнул, что глава ФИФА не должен делать исключения и идти на уступки под давлением политиков.

По мнению Канчельскиса, подобный прецедент ставит под сомнение независимость футбольных органов и может привести к тому, что руководители других стран также будут пытаться влиять на решения организации.

Сборная США в итоге проиграла Бельгии со счетом 1:4 и завершила выступление на чемпионате мира. В четвертьфинале бельгийцы сыграют с Испанией.

Источник: ТАСС

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