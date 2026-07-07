"Ни капли осуждения". Генич высказался об уходе Сперцяна из "Краснодара"

Известный комментатор Константин Генич признался, что с пониманием относится к решению Эдуарда Сперцяна продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Соцсети Константина Генича

"Эдо, спасибо! Ни капли осуждения, максимум понимания за твой выбор! Удачи!" — написал Генич в своем телеграм-канале.

После официального подтверждения перехода полузащитника из "Краснодара" в "Аль-Ахли" комментатор обратился к игроку и поддержал его выбор.По информации СМИ, 26-летний футболист подпишет с саудовским клубом контракт сроком на четыре года. Сообщается, что его зарплата составит около шести миллионов евро за сезон.В прошлом сезоне Сперцян провел 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 18 результативных передач. Воспитанник "Краснодара" был одним из лидеров команды и ранее помог "быкам" завоевать первое чемпионство в истории клуба.