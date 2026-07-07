Агкацев эмоционально обратился к Сперцяну после его ухода из "Краснодара"

Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев обратился к Эдуарду Сперцяну после его перехода в саудовский "Аль-Ахли".

Фото: ФК "Краснодар"

"Эдо, брат, спасибо за годы рядом. За дружбу, за поддержку, за эмоции и за все моменты, которые мы пережили. Горжусь тобой. Пусть на новом месте все сложится и душа будет в тепле", — написал Агкацев в Telegram-канале.

После официального объявления о переходе полузащитника вратарь "быков" опубликовал эмоциональное сообщение, поблагодарив своего многолетнего партнера за годы, проведенные вместе.Голкипер также пожелал бывшему капитану команды насладиться новым этапом карьеры и с юмором попросил его "там не выдумывать".Сперцян является воспитанником "Краснодара" и одним из главных символов клуба последних лет. Вместе с "быками" он завоевал первое в истории команды чемпионство России, а в прошлом сезоне стал лучшим ассистентом РПЛ, отдав 16 голевых передач и повторив рекорд лиги по этому показателю. Кроме того, полузащитник забил 13 голов.