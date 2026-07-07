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Капитан сборной Бельгии раскрыл реакцию команды на допуск Балогуна к матчу

Разрешение Фоларину Балогуну сыграть против Бельгии не стало дополнительным раздражителем для бельгийской сборной.
Фото: Getty Images
После победы над США капитан команды Юри Тилеманс рассказал, что внутри коллектива решили не отвлекаться на околофутбольные события и сосредоточиться исключительно на игре.

- Мы обсудили эту ситуацию и быстро пришли к выводу, что искать оправдания нет никакого смысла. Неважно, выходит Балогун на поле или нет - все должно решаться в матче. Думаю, мы это доказали. Команда была максимально заряжена, с первых минут играла с большим желанием и наконец смогла хорошо войти в матч, чего нам не хватало раньше. Это сразу придало уверенности, - цитирует Тилеманса RTFB.

Встреча 1/8 финала завершилась уверенной победой бельгийцев со счетом 4:1. Балогун, чья дисквалификация была временно приостановлена после удаления в игре с Боснией и Герцеговиной, вышел в стартовом составе американской сборной, однако не смог помочь своей команде избежать вылета с турнира.

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