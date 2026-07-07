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"Ссыкуны!" Бубнов разнес сборную Германии после вылета с ЧМ-2026

Футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал игроков сборной Германии за отказ бить пенальти в матче против Парагвая на чемпионате мира.
Кадр из подкаста Коммент.Шоу
По словам специалиста, немцы не должны были уступать южноамериканцам, однако главным разочарованием для него стал отказ нескольких футболистов исполнять решающий удар в послематчевой серии.

"Почему шесть ведущих игроков отказались бить пенальти, а пошел Та? Ссыкуны! Опасались, обосрались. Не может быть такого!" — заявил Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Ранее немецкие СМИ сообщили, что сразу несколько футболистов бундестим отказались исполнять шестой пенальти в матче с Парагваем. В итоге к мячу подошел защитник Джонатан Та, который впервые в профессиональной карьере бил 11-метровый и не попал в створ ворот.

Германия проиграла Парагваю по пенальти (1:1, 3:4 пен.) и завершила выступление на чемпионате мира уже на стадии 1/16 финала.

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