"Ссыкуны!" Бубнов разнес сборную Германии после вылета с ЧМ-2026

Футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал игроков сборной Германии за отказ бить пенальти в матче против Парагвая на чемпионате мира.

Кадр из подкаста Коммент.Шоу

"Почему шесть ведущих игроков отказались бить пенальти, а пошел Та? Ссыкуны! Опасались, обосрались. Не может быть такого!" — заявил Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

По словам специалиста, немцы не должны были уступать южноамериканцам, однако главным разочарованием для него стал отказ нескольких футболистов исполнять решающий удар в послематчевой серии.Ранее немецкие СМИ сообщили, что сразу несколько футболистов бундестим отказались исполнять шестой пенальти в матче с Парагваем. В итоге к мячу подошел защитник Джонатан Та, который впервые в профессиональной карьере бил 11-метровый и не попал в створ ворот.Германия проиграла Парагваю по пенальти (1:1, 3:4 пен.) и завершила выступление на чемпионате мира уже на стадии 1/16 финала.