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Дюков ответил на вопрос о приглашении Гвардиолы в сборную России

Президент РФС Александр Дюков дал понять, что вопрос о приглашении Хосепа Гвардиолы в сборную России сейчас не актуален.
Фото: Getty Images
На фоне ухода Гвардиолы из "Манчестер Сити" президента РФС Александра Дюкова спросили о возможном назначении испанца в сборную России.

"Приглашение Гвардиолы главным тренером сборной России? У нас есть главный тренер — Валерий Георгиевич Карпин", — заявил Дюков.

Гвардиола покинул "Манчестер Сити" по окончании минувшего сезона, завершив десятилетнюю работу в английском клубе, с которым выиграл множество трофеев, включая несколько титулов чемпиона Англии и Лигу чемпионов.

Источник: Sport24

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