Амирханов: воспитанник "Динамо" Абдулхаликов способен стать лучшим игроком на ЮЧМ в Азербайджане

На прошлой неделе впервые за долгое время появилась хорошая новость относительно участия россиян в международных турнирах: юношеские сборные России до 15 лет едут в Азербайджан на чемпионат мира.

Фото: ФК "Динамо"





Обсудить это важное событие и в целом развитие детско-юношеского футбола в России Rusfootball.info решил с чемпионом Европы среди юношей, тренером команды московского «



- Наши юношеские сборные до 15 лет допустили на чемпионат мира в Азербайджане. Можно сказать, что дверь перед нами наконец приоткрывается?



- Очень бы хотелось, чтобы рано или поздно наши команды вернулись на международную арену. Чем раньше - тем лучше. Верю в это и очень надеюсь. Думаю, что допуск юношеских сборных на этот турнир - только начало, и дальше уже должно быть лучше. То, что хоть допустили ребят до 15 лет - уже хорошо.



Знаю, что в некоторых видах спорта нас уже допустили с флагом и гимном, и это тоже позволяет смотреть в будущее нашего футбола на международных соревнованиях с оптимизмом. Рано или поздно мы должны вернуться.



- Насколько динамовские воспитанники за последний год выросли в футбольном плане?



- Думаю, что каждый возраст у нас по-своему прогрессирует. Но насколько, это покажет старший возраст: все зависит от того, сколько этих ребят попадут потом в молодежную команду, «Динамо-2» и первую команду. Но это нужно смотреть: сейчас в «Динамо-2» и в первую команду пришли новые тренерские штабы. Посмотрим, кого возьмут, когда и куда.



Возможно, это субъективное мнение, но я считаю, ребята прогрессируют. В любом случае показатель прогресса - это всегда появление выпускников в главной команде клуба и в «Динамо-2».



- Вы и главный тренер команды «Динамо» в ЮФЛ-2 Зураб Шелия как-то коммуницируете с тренерским штабом «Динамо-2»?



- Да, встречаемся на базе, общаемся, задаем вопросы друг другу - нормальный диалог.



- Вернувшийся на пост главного тренера «Динамо» Сандро Шварц уже смотрел молодежь?



- Думаю, пока им не до этого: идет активная подготовка к новому сезону в РПЛ.



- В прошлом году в составе вашей команды тренировался Матвей Абдулхаликов. В нынешнем сезоне за команду в ЮФЛ-3 он забил уже 24 мяча. Матвей способен стать самым ярким игроком турнира в Азербайджане?



- Действительно, он работал с нами тот год. Он тогда играл за 2010 год рождения и за свой - 2011-й. Тренировался Матвей в основном у нас.Конечно, хотелось бы, что все у него шло хорошо. У Матвея все для этого есть, он действительно способен стать лучшим на этом турнире. Мы прекрасно видим это по его выступлению в ЮФЛ. Если он продолжит в том же духе и в сборной, все шансы для этого имеются. Хочется, чтобы у него все получалось в матчах с любыми соперниками на этом чемпионате мира.



- Нагрузка в последнее время у него большая была.



- Безусловно. Играть за команды двух годов рождения - очень большая нагрузка, плюс сборная - конечно, под конец сезона он уже, подустал физически и эмоционально. Сейчас Матвей тренируется только с 2011 годом. Идут они очень хорошо: борются за первое место. Команда прекрасная: у них есть все для победы в ЮФЛ в конце сезона, чего им и желаем.



- Какие качества у Абдулхаликова самые сильные?



- Прекрасный дриблинг, скорость, физически силен, хорошо видит поле, здорово играет головой. Можно долго перечислять его футбольные качества. Ну и парень он хороший. Я, конечно, не помню точно, сколько он забил со стандартов головой, но совершенно точно знаю, что несколько мячей в этом сезоне он забил именно со «второго этажа».



- Кто из ваших воспитанников играет сейчас в РПЛ?



- В нашей команде в ЮФЛ-2 в 2024 году играл Тимофей Маринкин, который сейчас тренируется с главной командой «Динамо». Работали мы с ним примерно год. Хороший парень, трудолюбивый, очень старательный на футбольном поле. И, как я знаю, неплохо учится. Лень - это вообще не про него: будет работать несмотря ни на что. И, в том числе за счет этого, сейчас неплохо выглядит в первой команде «Динамо».



- Какое будущее у Тимофея, на ваш взгляд?



- Я ему желаю только самого хорошего. Периодически на базе мы с ним видимся, общаемся. Желаю ему закрепиться в первой команде. Кстати, мне Тимофей как-то передавал привет от моего репетитора по физике. Надо же, у него тот же репетитор, что и у меня был! Какие совпадения! Они разговорились про футбол, и как раз это все и выяснилось. Тимофей говорит: «Вам привет от Натальи Николаевны». И, удивительно, 20 лет прошло, а она меня помнит.





Фото - ФК "Динамо" (Москва)



- Какие чувства были у вас, когда вы, будучи игроком юношеской сборной, слушали перед матчами гимн страны?



- Конечно, было приятно, испытывал чувство гордости, что защищаю честь страны на таком высоком уровне. И в то же время было волнение по поводу предстоящего матча. Надеюсь, у наших ребят все это впереди.



- Вам доводилось на юношеском уровне играть против будущих звезд мирового уровня - Крооса, Кркича... Насколько такие матчи закаляют в ментальном плане?



- Тогда все мы были одинаковыми. Они еще вообще не были звездами. Да, они были сильны. Когда играешь против сильного футболиста, это одновременно интересно и сложно. Это только идет тебе в плюс, когда выступаешь против игроков классных европейских академий, что есть такая возможность.



- В плане подготовки и организации тренировочного процесса тренеру юношеской команды приходится сложнее, чем наставнику взрослой. Так? Приходится подстраиваться под школьный график, плюс у ребят еще и экзамены.



- Да, согласен, но в дни экзаменов мы проводим тренировки позднее обычного, или же вообще их не проводим. Порой наши занятия переносятся. Но в целом для тренировок время всегда находим. Конечно, в первой половине дня они в школе, а тренировочный процесс проходит уже после всех школьных мероприятий и выполнения домашнего задания. Кстати, с этим проблем у ребят нет.



- Академия «Динамо» на связи с общеобразовательными школами?



- Коммуникацией со школой занимается начальник воспитательно-образовательного отдела Юлия Евгеньевна Кузнецова. Она контролирует весь этот процесс, за что ей большое спасибо: она делает в этом плане тренерскому штабу комфортную жизнь. Нам не приходится заниматься этими вопросами, мы можем полностью сосредоточиться на тренировочном процессе.



- Не во всех странах есть ЮФЛ как система, отвечающая всем требованиям воспитания юных футболистов и где в то же время соревнования проходят по схожим с национальным чемпионатом принципам. Дает ли это нашей юношеской сборной какие-то преимущества перед другими юношескими командами перед чемпионатом мира в Азербайджане?



- Честно говоря, не знаю, как конкретно готовят юных футболистов в других странах: нужно быть внутри этого турнира, чтобы сравнивать. Да, про нас сказать могу, и в целом мне эта система очень нравится. Ты встречаешься со всеми топ-клубами. Раньше же мы играли только чемпионат Москвы: играли с «Красногвардейцем», «Трудовыми Резервами»... Сейчас же ребята начинают раньше, чем мы, ездить на соревнования, а это другие города, стадионы, болельщики. Своего рода миниподготовка к большому футболу. Они раньше начинают привыкать ко всему этому.



Если мы в свое время только с дубля начинали понимать, что такое выезд, пожить в гостинице в другом городе, то у них такой опыт соревнований уже с 15 лет. Мне это видится большим фундаментом для взрослого футбола.



- С ребятами вы на одной волне? Знаете молодежный сленг?



- Что-то слышу. Порой спрашиваю, что это такое, если не знаю.



- Важно ли тренеру быть с подопечными на одной волне?



- Это уже другое поколение. Конечно, необязательно быть с ними на одной волне. Важно, чтобы они нас слушали и слышали. Если это так, то здорово.



- Нередко наставники команд РПЛ ходят на матчи ЮФЛ. Это вдохновляет воспитанников на то, чтобы показать себя с самой лучшей стороны?



- Конечно, на 100% воодушевляет. Воспитанники видят, что на них пришли посмотреть, поэтому у них появляется дополнительная мотивация. Но важно, что это дает мотивацию не только в этих матчах, но и в последующих. Ведь так они понимают, что у них со временем будет шанс попасть в главную команду клуба. Потому что их игрой серьезно интересуются. Самое главное - не останавливаться на достигнутом и постоянно работать.



- Смотрите ли вы вместе с вашими подопечными матчи чемпионата мира? Разбираете какие-то важные моменты этих матчей?



- Нет, совместно эти матчи не просматриваем. Они проходят в достаточно позднее время для детей.



- Но можно и днем в повторе смотреть.



- Ну, ребята сами по себе смотрят, когда время позволяет - до отбоя. До ночи не сидят. Все зависит от того, во сколько матчи начинаются. Поздние они точно не смотрят. Потом мы можем какие-то игры обсудить, но вместе их не смотрим. У нас своей теории хватает. Нам нужно по своим играм моменты разобрать. По прошедшим, по будущим.





Фото - ФК "Динамо" (Москва)



- А лично вам какая из команд симпатична на этом мундиале?



- Как всегда, Португалия, Испания, Франция. Радует, что на этом чемпионате очень много новых участников. И некоторые из них достаточно неплохо смотрятся: не так, что бы они вышли, получили шесть мячей, и все закончилось. Нет, они дают бой и смотрятся по игре очень симпатично.



- Как находите нынешний формат чемпионата мира с 48 командами?



- Сначала относился к нему скептически, а сейчас, когда увидел эти новые команды (до этого думал, что накидают им множество мячей), понял, что у них очень хорошие качества: приятно футбол смотреть, просто радуют эти участники турнира.



Радует, что много матчей. Но жаль, что довольно большое количество проходит ночью, и их не посмотришь. Разве что в записи.



- Как думаете, кто выйдет в финал?



- В одной стороне сетки я за Аргентину, а в другой могут выйти Испания, Франция.



- Что думаете о вылете Бразилии на стадии 1/8 финала?



- Мое мнение, норвежцы лучше играли. Все по делу. Норвежцы заслужили эту победу. Бразилию они прошли достаточно уверенно.



- Месси или Роналду?



- Оба очень талантливы. Но Месси по игре мне гораздо больше нравится. Потрясающий футболист: выходит и один всю игру делает, сам создает себе моменты. Настоящая легенда.



- У ваших воспитанников какие кумиры из игроков, выступающих сейчас на мундиале?



- Думаю, что Мбаппе, Витинья, Криштиану и Лионель. Кто у тебя кумир, зависит еще и от амплуа юного футболиста: от того, кто на какой позиции играет. Как правило, исходя из этого, дети и выбирают себе кумира на футбольном поле. Ребята хотят играть на своей позиции так же, как они.



- «Динамо» собирается открыть к 100-летию Яшина академию в Южном Тушине. Поможет это развитию юных игроков?



- Там своя тренировочная база - это огромный плюс. Хотя у нас и сейчас очень хорошая база, но потом у нас будет непосредственно база академии. Знаю, что это грандиозный проект. Это только всем нам на пользу, просто супер! Одни только плюсы. Побольше бы таких академий по стране. Спорту это очень нужно.



- Кого из воспитанников сейчас бы выделили?



- Не хотелось бы кого-то выделять по именам. Скажу так: талантливые ребята есть. Они развиваются. Хотелось бы в первую очередь, чтобы они слышали, что мы им говорим и работали над собой. При хорошем подходе к делу, у них все шансы. На них постоянно смотрят на тренировках и в играх. Про них никто не забывает. В наше время к нам такого большого внимания не было, Главное - работать над собой и развиваться.



- Многие считают, что за четыре года, что мы не выступаем на международной арене, уровень футбола у нас упал. Что думаете вы?



- Уровень остался плюс-минус тот же. И легионеры очень хорошие по-прежнему к нам приезжают. Возьмём хотя бы к примеру Бителло и Рубенса, а также участников чемпионата мира Касереса и Чавеса - это топ-уровень мирового футбола. Единственное только - легионеров сейчас стало меньше, чем раньше. Но, с другой стороны, это даёт хорошие шансы попасть в главные команды своих клубов воспитанникам академий. И это определенно плюс.



- А по игре национальной команды что скажете?



- Это сложно. Здесь надо смотреть, когда наша сборная будет выступать на международных соревнованиях. Думаю, что в скором времени увидим нашу сборную в матчах с европейскими командами, и уже посмотрим. Я на это очень надеюсь. Пока же судить очень тяжело.



Автор: Алина Гущина, Rusfootball.info Уже осенью мы сможем стать свидетелями того, как наши мальчишки бьются за честь страны на высоком уровне.Обсудить это важное событие и в целом развитие детско-юношеского футбола в Россиирешил с чемпионом Европы среди юношей, тренером команды московского « Динамо » в ЮФЛ-2 Романом Амирхановым.- Очень бы хотелось, чтобы рано или поздно наши команды вернулись на международную арену. Чем раньше - тем лучше. Верю в это и очень надеюсь. Думаю, что допуск юношеских сборных на этот турнир - только начало, и дальше уже должно быть лучше. То, что хоть допустили ребят до 15 лет - уже хорошо.Знаю, что в некоторых видах спорта нас уже допустили с флагом и гимном, и это тоже позволяет смотреть в будущее нашего футбола на международных соревнованиях с оптимизмом. Рано или поздно мы должны вернуться.- Думаю, что каждый возраст у нас по-своему прогрессирует. Но насколько, это покажет старший возраст: все зависит от того, сколько этих ребят попадут потом в молодежную команду, «Динамо-2» и первую команду. Но это нужно смотреть: сейчас в «Динамо-2» и в первую команду пришли новые тренерские штабы. Посмотрим, кого возьмут, когда и куда.Возможно, это субъективное мнение, но я считаю, ребята прогрессируют. В любом случае показатель прогресса - это всегда появление выпускников в главной команде клуба и в «Динамо-2».- Да, встречаемся на базе, общаемся, задаем вопросы друг другу - нормальный диалог.- Думаю, пока им не до этого: идет активная подготовка к новому сезону в РПЛ.- Действительно, он работал с нами тот год. Он тогда играл за 2010 год рождения и за свой - 2011-й. Тренировался Матвей в основном у нас.Конечно, хотелось бы, что все у него шло хорошо. У Матвея все для этого есть, он действительно способен стать лучшим на этом турнире. Мы прекрасно видим это по его выступлению в ЮФЛ. Если он продолжит в том же духе и в сборной, все шансы для этого имеются. Хочется, чтобы у него все получалось в матчах с любыми соперниками на этом чемпионате мира.- Безусловно. Играть за команды двух годов рождения - очень большая нагрузка, плюс сборная - конечно, под конец сезона он уже, подустал физически и эмоционально. Сейчас Матвей тренируется только с 2011 годом. Идут они очень хорошо: борются за первое место. Команда прекрасная: у них есть все для победы в ЮФЛ в конце сезона, чего им и желаем.- Прекрасный дриблинг, скорость, физически силен, хорошо видит поле, здорово играет головой. Можно долго перечислять его футбольные качества. Ну и парень он хороший. Я, конечно, не помню точно, сколько он забил со стандартов головой, но совершенно точно знаю, что несколько мячей в этом сезоне он забил именно со «второго этажа».- В нашей команде в ЮФЛ-2 в 2024 году играл Тимофей Маринкин, который сейчас тренируется с главной командой «Динамо». Работали мы с ним примерно год. Хороший парень, трудолюбивый, очень старательный на футбольном поле. И, как я знаю, неплохо учится. Лень - это вообще не про него: будет работать несмотря ни на что. И, в том числе за счет этого, сейчас неплохо выглядит в первой команде «Динамо».- Я ему желаю только самого хорошего. Периодически на базе мы с ним видимся, общаемся. Желаю ему закрепиться в первой команде. Кстати, мне Тимофей как-то передавал привет от моего репетитора по физике. Надо же, у него тот же репетитор, что и у меня был! Какие совпадения! Они разговорились про футбол, и как раз это все и выяснилось. Тимофей говорит: «Вам привет от Натальи Николаевны». И, удивительно, 20 лет прошло, а она меня помнит.- Конечно, было приятно, испытывал чувство гордости, что защищаю честь страны на таком высоком уровне. И в то же время было волнение по поводу предстоящего матча. Надеюсь, у наших ребят все это впереди.- Тогда все мы были одинаковыми. Они еще вообще не были звездами. Да, они были сильны. Когда играешь против сильного футболиста, это одновременно интересно и сложно. Это только идет тебе в плюс, когда выступаешь против игроков классных европейских академий, что есть такая возможность.- Да, согласен, но в дни экзаменов мы проводим тренировки позднее обычного, или же вообще их не проводим. Порой наши занятия переносятся. Но в целом для тренировок время всегда находим. Конечно, в первой половине дня они в школе, а тренировочный процесс проходит уже после всех школьных мероприятий и выполнения домашнего задания. Кстати, с этим проблем у ребят нет.- Коммуникацией со школой занимается начальник воспитательно-образовательного отдела Юлия Евгеньевна Кузнецова. Она контролирует весь этот процесс, за что ей большое спасибо: она делает в этом плане тренерскому штабу комфортную жизнь. Нам не приходится заниматься этими вопросами, мы можем полностью сосредоточиться на тренировочном процессе.- Честно говоря, не знаю, как конкретно готовят юных футболистов в других странах: нужно быть внутри этого турнира, чтобы сравнивать. Да, про нас сказать могу, и в целом мне эта система очень нравится. Ты встречаешься со всеми топ-клубами. Раньше же мы играли только чемпионат Москвы: играли с «Красногвардейцем», «Трудовыми Резервами»... Сейчас же ребята начинают раньше, чем мы, ездить на соревнования, а это другие города, стадионы, болельщики. Своего рода миниподготовка к большому футболу. Они раньше начинают привыкать ко всему этому.Если мы в свое время только с дубля начинали понимать, что такое выезд, пожить в гостинице в другом городе, то у них такой опыт соревнований уже с 15 лет. Мне это видится большим фундаментом для взрослого футбола.- Что-то слышу. Порой спрашиваю, что это такое, если не знаю.- Это уже другое поколение. Конечно, необязательно быть с ними на одной волне. Важно, чтобы они нас слушали и слышали. Если это так, то здорово.- Конечно, на 100% воодушевляет. Воспитанники видят, что на них пришли посмотреть, поэтому у них появляется дополнительная мотивация. Но важно, что это дает мотивацию не только в этих матчах, но и в последующих. Ведь так они понимают, что у них со временем будет шанс попасть в главную команду клуба. Потому что их игрой серьезно интересуются. Самое главное - не останавливаться на достигнутом и постоянно работать.- Нет, совместно эти матчи не просматриваем. Они проходят в достаточно позднее время для детей.- Ну, ребята сами по себе смотрят, когда время позволяет - до отбоя. До ночи не сидят. Все зависит от того, во сколько матчи начинаются. Поздние они точно не смотрят. Потом мы можем какие-то игры обсудить, но вместе их не смотрим. У нас своей теории хватает. Нам нужно по своим играм моменты разобрать. По прошедшим, по будущим.- Как всегда, Португалия, Испания, Франция. Радует, что на этом чемпионате очень много новых участников. И некоторые из них достаточно неплохо смотрятся: не так, что бы они вышли, получили шесть мячей, и все закончилось. Нет, они дают бой и смотрятся по игре очень симпатично.- Сначала относился к нему скептически, а сейчас, когда увидел эти новые команды (до этого думал, что накидают им множество мячей), понял, что у них очень хорошие качества: приятно футбол смотреть, просто радуют эти участники турнира.Радует, что много матчей. Но жаль, что довольно большое количество проходит ночью, и их не посмотришь. Разве что в записи.- В одной стороне сетки я за Аргентину, а в другой могут выйти Испания, Франция.- Мое мнение, норвежцы лучше играли. Все по делу. Норвежцы заслужили эту победу. Бразилию они прошли достаточно уверенно.- Оба очень талантливы. Но Месси по игре мне гораздо больше нравится. Потрясающий футболист: выходит и один всю игру делает, сам создает себе моменты. Настоящая легенда.- Думаю, что Мбаппе, Витинья, Криштиану и Лионель. Кто у тебя кумир, зависит еще и от амплуа юного футболиста: от того, кто на какой позиции играет. Как правило, исходя из этого, дети и выбирают себе кумира на футбольном поле. Ребята хотят играть на своей позиции так же, как они.- Там своя тренировочная база - это огромный плюс. Хотя у нас и сейчас очень хорошая база, но потом у нас будет непосредственно база академии. Знаю, что это грандиозный проект. Это только всем нам на пользу, просто супер! Одни только плюсы. Побольше бы таких академий по стране. Спорту это очень нужно.- Не хотелось бы кого-то выделять по именам. Скажу так: талантливые ребята есть. Они развиваются. Хотелось бы в первую очередь, чтобы они слышали, что мы им говорим и работали над собой. При хорошем подходе к делу, у них все шансы. На них постоянно смотрят на тренировках и в играх. Про них никто не забывает. В наше время к нам такого большого внимания не было, Главное - работать над собой и развиваться.- Уровень остался плюс-минус тот же. И легионеры очень хорошие по-прежнему к нам приезжают. Возьмём хотя бы к примеру Бителло и Рубенса, а также участников чемпионата мира Касереса и Чавеса - это топ-уровень мирового футбола. Единственное только - легионеров сейчас стало меньше, чем раньше. Но, с другой стороны, это даёт хорошие шансы попасть в главные команды своих клубов воспитанникам академий. И это определенно плюс.- Это сложно. Здесь надо смотреть, когда наша сборная будет выступать на международных соревнованиях. Думаю, что в скором времени увидим нашу сборную в матчах с европейскими командами, и уже посмотрим. Я на это очень надеюсь. Пока же судить очень тяжело.Автор: Алина Гущина,