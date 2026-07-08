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Булыкин рассказал, что выиграет чемпионат мира

Дмитрий Булыкин считает, что главным претендентом на победу на чемпионате мира - 2026 остается сборная Франции.
Фото: ФИФА
По мнению экс-игрока "Байера", именно глубина состава делает команду Дидье Дешама фаворитом турнира.

- Больше всего шансов у французов - очень мощная команда с нереальным подбором футболистов. Практически два состава высокого уровня. Я думаю, что французы возьмут чемпионат мира, - цитирует эксперта "РБ Спорт".

Франция уже вышла в четвертьфинал мирового первенства, где сыграет со сборной Марокко. Матч состоится 9 июля. На двух предыдущих чемпионатах мира французы неизменно добирались до финала: в 2018 году они завоевали трофей, а спустя четыре года уступили Аргентине в решающем матче.

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