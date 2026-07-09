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Чемпионат Мира

ЧМ2022
Франция
23:00
МароккоНе начат

Нигматуллин дал прогноз на матч Франция - Марокко

Руслан Нигматуллин уверен, что сборная Франции без особых проблем преодолеет барьер в лице Марокко и продолжит борьбу за титул на чемпионате мира - 2026.
Фото: ФИФА
Экс-вратарь сборной России не исключил яркой игры африканской команды, однако фаворитом считает действующих вице-чемпионов мира.

- Франция - Марокко. 3:0. Мне нравится, как играют марокканцы. Страстно, с душой, не отсиживаясь в обороне. Но соперник во главе с "Диктатором" им точно не по зубам, - цитирует Нигматуллина "Спорт-Экспресс".

Четвертьфинальный матч между Францией и Марокко состоится 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния выйдет в полуфинал мирового первенства.

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