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ЧМ2022
Франция
23:00
МароккоНе начат

Павлюченко назвал победителя матча Франция - Марокко

Роман Павлюченко не ждет легкой прогулки для сборной Франции в четвертьфинале чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
Бывший нападающий "Спартака" уверен, что Марокко навяжет серьезную борьбу, однако дальше, по его мнению, пройдут французы.

- Матч получится тяжёлым, но забитые мячи будут - может быть 3:2 или 4:3. Марокко даст бой, но французы в четвертьфинале не должны застрять. Поставлю на победу Франции, - приводит слова Павлюченко "Ставка ТВ".

Поединок между сборными Франции и Марокко состоится 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Победитель встречи выйдет в полуфинал мирового первенства.

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