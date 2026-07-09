Как пишет Fanatik, форвард "Аль-Насра" близок к переходу в "Галатасарай" на правах аренды. Сообщается, что 22-летний футболист будет зарабатывать в турецком клубе четыре миллиона евро за сезон, а оставшуюся часть оклада возьмет на себя "Аль-Наср". После завершения всех формальностей Дуран отправится в Стамбул для подписания контракта.
Минувший сезон форвард также провел в арендах. Сначала он защищал цвета "Фенербахче", где в десяти матчах набрал пять результативных действий (3+2), а затем выступал за "Зенит", отметившись одним голом в шести встречах.
Дуран определился с новым клубом - источник
Колумбийский нападающий Джон Дуран продолжит карьеру в чемпионате Турции.
Фото: ФК "Зенит"