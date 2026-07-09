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Игрок "Спартака" Маркиньос отреагировал на вылет Бразилии с ЧМ-2026

Маркиньос признался, что болезненно воспринял вылет сборной Бразилии с чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
Полузащитник "Спартака" отметил, что до последнего рассчитывал увидеть свою национальную команду в финале турнира.

- Конечно, немного грустно. Я всегда надеюсь, что Бразилия будет в финале и в этот раз тоже надеялся, что поборемся за титул. Но футбол есть футбол. Так что в следующий раз, - приводит слова Маркиньоса ТАСС.

Бразильцы завершили выступление на мировом первенстве уже в 1/8 финала, уступив сборной Норвегии со счетом 1:2.

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