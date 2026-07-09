Терехин: у Аргентины нет запаса прочности. Хорошо, что у них есть Месси, это бог футбола

Rusfootball.info заявил, что сборная Аргентины на чемпионате мира добивается результата в основном только благодаря мастерству Лионеля Месси. Бывший форвард московского " Динамо " Олег Терехин в интервьюзаявил, что сборная Аргентины на чемпионате мира добивается результата в основном только благодаря мастерству Лионеля Месси.

Фото: ФИФА

- Что касается первого четвертьфинального матча между Францией и Марокко, то нельзя исключать, что марокканцы сотворят сенсацию. Почему нет? Египет жаль, он был в шаге от четвертьфинала, чуть не сделал сенсацию. Она могла вполне быть. Я думал, что Аргентина уже 0:2 проиграла. И в матче Франции и Марокко все может быть.



Понятно, что сборная Франции более мастеровитая, по составу и игре сильнее, но это один матч. Тем не менее у Франции есть запас прочности по игре, а вот у Аргентины его нет. И у них большие проблемы в обороне. Это спасибо Месси, хорошо, что он у них есть. Это бог футбола. Ну и характер, конечно, у команды имеется.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info