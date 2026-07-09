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23:00
МароккоНе начат

Мостовой: если Месси решит, тогда Аргентина пройдет дальше

Александр Мостовой считает, что дальнейший путь сборной Аргентины на чемпионате мира - 2026 напрямую зависит от Лионеля Месси.
Фото: ФИФА
Экс-игрок сборной России высоко оценил игру 39-летнего форварда после победы над Египтом.

- Вы представляете, насколько Месси гениальный футболист? Всё упирается в Месси. Если он решит, тогда Аргентина пройдет дальше, - цитирует эксперта News.ru.

Аргентинцы сумели пройти Египет в 1/8 финала, хотя по ходу встречи уступали со счетом 0:2. В итоге команда Лионеля Скалони победила 3:2, а Месси отметился голом и результативной передачей.

В четвертьфинале действующий чемпион мира сыграет со сборной Швейцарии.

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