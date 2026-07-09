После конфликта с Мбаппе в Парагвае сожгли его чучело

Во время традиционного фестиваля Сан-Хуан в Парагвае сожгли чучело нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.



Фото: ФИФА

Как пишет Daily Mail, акция стала продолжением скандала, разгоревшегося после матча 1/8 финала чемпионата мира - 2026 между Францией и Парагваем. Напомним, французы одержали минимальную победу со счетом 1:0 благодаря пенальти, реализованному Мбаппе. После финального свистка форвард отказался пожать руку голкиперу Орландо Хилю и заявил, что соперник действовал слишком грубо.



Позже сенатор Парагвая Селеста Амарилья публично раскритиковала французского футболиста. В ответ Мбаппе осудил расистские высказывания в свой адрес, после чего политик потребовала от него извинений и пригрозила судебным разбирательством. Действия Амарильи впоследствии подверглись критике со стороны президента ФИФА Джанни Инфантино и представителей ООН.



Сегодня, 9 июля, сборная Франции сыграет с Марокко в четвертьфинале чемпионата мира.