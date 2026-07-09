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23:00
МароккоНе начат

Клозе рассказал о разговоре с Месси после рекорда аргентинца по голам на ЧМ

Достижение Лионеля Месси на чемпионатах мира стало поводом для личного разговора с Мирославом Клозе.
Фото: ФИФА
Экс-игрок сборной Германии рассказал, что связался с капитаном аргентинцев после того, как тот повторил его рекорд по количеству голов на мундиалях.

- Главный тренер Аргентины был моим одноклубником по "Лацио", и мы до сих пор регулярно общаемся. Он организовал звонок между мной и Месси после того, как тот сравнялся с моим рекордом. Это было очень трогательно. Он сказал, что пришлёт мне подписанную футболку, - приводит слова Клозе пресс-служба Бундеслиги.

До начала мирового первенства 2026 года именно немец единолично удерживал рекорд по забитым мячам на чемпионатах мира, имея в активе 16 голов. Однако уже в стартовом матче турнира Месси оформил хет-трик и повторил это достижение, а затем вышел в единоличные лидеры. Сейчас на счету 39-летнего аргентинца уже 21 гол на мундиалях.

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