Клозе рассказал о разговоре с Месси после рекорда аргентинца по голам на ЧМ

Достижение Лионеля Месси на чемпионатах мира стало поводом для личного разговора с Мирославом Клозе.



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- Главный тренер Аргентины был моим одноклубником по "Лацио", и мы до сих пор регулярно общаемся. Он организовал звонок между мной и Месси после того, как тот сравнялся с моим рекордом. Это было очень трогательно. Он сказал, что пришлёт мне подписанную футболку, - приводит слова Клозе пресс-служба Бундеслиги.

Экс-игрок сборной Германии рассказал, что связался с капитаном аргентинцев после того, как тот повторил его рекорд по количеству голов на мундиалях.До начала мирового первенства 2026 года именно немец единолично удерживал рекорд по забитым мячам на чемпионатах мира, имея в активе 16 голов. Однако уже в стартовом матче турнира Месси оформил хет-трик и повторил это достижение, а затем вышел в единоличные лидеры. Сейчас на счету 39-летнего аргентинца уже 21 гол на мундиалях.