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2 - 0 2 0
МароккоЗавершен

Мбаппе догнал Месси в гонке бомбардиров ЧМ-2026

Килиан Мбаппе догнал Лионеля Месси в гонке бомбардиров чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
Нападающий сборной Франции отличился в четвертьфинальном поединке против Марокко и довёл свой счёт до восьми забитых мячей на турнире.

Теперь капитан французской команды делит первое место в списке лучших снайперов мундиаля с Месси, который также записал на свой счет восемь голов. Следом располагается форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанн с семью мячами.

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