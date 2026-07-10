Мбаппе догнал Месси в гонке бомбардиров ЧМ-2026

Килиан Мбаппе догнал Лионеля Месси в гонке бомбардиров чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА

Нападающий сборной Франции отличился в четвертьфинальном поединке против Марокко и довёл свой счёт до восьми забитых мячей на турнире.



Теперь капитан французской команды делит первое место в списке лучших снайперов мундиаля с Месси, который также записал на свой счет восемь голов. Следом располагается форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанн с семью мячами.