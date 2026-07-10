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ЧМ2022
Франция
2 - 0 2 0
МароккоЗавершен

Мбаппе не реализовал пенальти впервые с Евро-2020

Килиан Мбаппе впервые за шесть лет не сумел реализовать пенальти в составе сборной Франции.
Фото: ФИФА
Серия капитана "трёхцветных" прервалась в четвертьфинальном поединке мундиаля против Марокко.

По данным Opta, до этой встречи француз безошибочно исполнил 15 одиннадцатиметровых подряд за национальную команду. Последний раз Мбаппе не смог забить с пенальти в футболке сборной еще на Евро-2020, когда не реализовал свою попытку в послематчевой серии со Швейцарией.

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