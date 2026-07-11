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Баженов рассказал, кто заслуживает стать лучшим футболистом ЧМ-2026

Никита Баженов считает Килиана Мбаппе главным претендентом на звание лучшего футболиста чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
При этом менеджер "Спартака" по игрокам в аренде признался, что лично хотел бы увидеть победителем Лионеля Месси.

- Высока вероятность, что Мбаппе станет лучшим игроком турнира. У Холанда не так много моментов и не такие партнеры. Сердцем хочу, чтобы Месси. Но думаю, что Мбаппе его перегонит, - заявил Баженов в эфире "Матч ТВ".

После четвертьфинала с Марокко (2:0) французский форвард пополнил свой бомбардирский счет и теперь вместе с Месси возглавляет гонку лучших снайперов мундиаля. На счету обоих футболистов по восемь забитых мячей.

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