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Назван лучший игрок матча Испания - Бельгия

Ламин Ямаль получил награду лучшему футболисту четвертьфинальной встречи ЧМ-2026 между Испанией и Бельгией.
Фото: Getty Images
Команда вингера добилась победы со счетом 2:1, хотя сам он не отметился голом или результативной передачей. Победный гол забил Микель Мерино. Ещё одним мячом в составе испанцев отметился Фабиан Руис.

За путевку в финал сборная Испании поспорит с Францией. Полуфинальная встреча пройдет 14 июля.

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