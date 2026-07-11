Назван лучший игрок матча Испания - Бельгия

Ламин Ямаль получил награду лучшему футболисту четвертьфинальной встречи ЧМ-2026 между Испанией и Бельгией.

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Команда вингера добилась победы со счетом 2:1, хотя сам он не отметился голом или результативной передачей. Победный гол забил Микель Мерино. Ещё одним мячом в составе испанцев отметился Фабиан Руис.



За путевку в финал сборная Испании поспорит с Францией. Полуфинальная встреча пройдет 14 июля.