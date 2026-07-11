Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
3 - 0 3 0
ЛенинградецЗавершен
Волга Ул
1 - 2 1 2
ЕнисейЗавершен
Нефтехимик
0 - 1 0 1
ВелесЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
3 - 0 3 0
АкронЗавершен
Родина
2 - 2 2 2
Спартак СуботицаЗавершен
Балтика
6 - 0 6 0
ТиквешЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Крылья СоветовЗавершен
Оренбург
4 - 2 4 2
ЦСКАЗавершен
Акрон
1 - 1 1 1
ФакелЗавершен
Краснодар
3 - 4 3 4
РостовЗавершен
Ахмат
1 - 0 1 0
ИМТЗавершен
Родина
2 - 1 2 1
ЧукаричкиЗавершен
Локомотив
2 - 0 2 0
СпартакЗавершен

Стали известны составы Норвегии и Англии на четвертьфинал ЧМ-2026

Определились стартовые составы сборных Норвегии и Англии на четвертьфинальный матч чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
Норвегия: Нюланд, Рюэрсон, Аер, Хеггем, Мёллер Вольфе, Эдегор, Берге, Берг, Сёрлот, Холанд, Шельдеруп.

Англия: Пикфорд, Стоунз, Конса, О'Райли, Гехи, Андерсон, Беллингем, Райс, Мадуэке, Гордон, Кейн.

Победитель предстоящего противостояния в полуфинале встретится с сильнейшей командой пары Аргентина - Швейцария.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится