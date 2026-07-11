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Гордеев объяснил вылет Бельгии с чемпионата мира

Андрей Гордеев считает, что сборная Бельгии не сумела в полной мере реализовать потенциал своего звездного состава на чемпионате мира - 2026.
Фото: ФИФА
По мнению специалиста, команде не хватило цельной игры, несмотря на высокий уровень отдельных исполнителей.

- Бельгийцы не вписали своих личностей в общекомандную игру. Не хватило немного тренерского понимания. Футболисты очень сильные, но командного не получилось. На чемпионате мира им не хватило командного футбола, - приводит слова Гордеева "Советский спорт".

На нынешнем мундиале бельгийцы добрались до четвертьфинала, где уступили Испании со счетом 1:2. До этого команда прошла Сенегал в 1/16 финала, а затем выбила из борьбы сборную США. В полуфинале испанцы встретятся с Францией.

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