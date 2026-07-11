Булыкин назвал ключевой момент матча Испания - Бельгия

Дмитрий Булыкин считает, что травма Тибо Куртуа стала одним из ключевых эпизодов четвертьфинального матча чемпионата мира - 2026 между Бельгией и Испанией.

Фото: ФИФА





- Конечно же, если бы Куртуа не травмировался, у бельгийцев было бы больше шансов, хоть Испания и фаворит. Но такое случается, - передаёт слова Булыкина "Матч ТВ"

Напомним, при счете 1:1 Куртуа был вынужден покинуть поле из-за травмы, а решающий мяч испанцы забили после ошибки вышедшего на замену голкипера. По мнению бывшего футболиста, потеря основного голкипера заметно снизила шансы бельгийской команды на выход в полуфинал.Напомним, при счете 1:1 Куртуа был вынужден покинуть поле из-за травмы, а решающий мяч испанцы забили после ошибки вышедшего на замену голкипера.