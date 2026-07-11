Руководить командой теперь будет Роман Березовский, о чём официально сообщила пресс-служба клуба.
Для бывшего голкипера московского "Динамо" и сборной Армении эта должность не станет первой в костромском клубе. Ранее он работал здесь тренером вратарей, а теперь сменил на посту Рината Билялетдинова, который покинул команду спустя полтора месяца после назначения.
Свой первый официальный матч под руководством нового наставника "Спартак" проведёт уже в воскресенье, когда в стартовом туре Первой лиги примет на своём поле "КАМАЗ".
Экс-футболист "Динамо" возглавил костромской "Спартак"
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Сборная Армении