Мусаев объяснил поражение "Краснодара" в товарищеском матче

- Тяжёлый первый тайм, много ошибались. По давлению было плохо, по быстроте, работе с мячом, направлению. Получили три мяча, было две ошибки грубых своих. Второй тайм хорошо играли - отыграли вначале один, второй, третий. Но самое главное - играли более правильно, - передаёт слова Мусаева "Чемпионат".
Также наставник "Краснодара" отметил, что времени на подготовку к новому сезону остается совсем немного, поэтому необходимо как можно быстрее исправлять ошибки и прибавлять в игре.
Следующий контрольный матч "Краснодар" проведёт 19 июля против "Балтики".