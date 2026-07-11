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Мусаев объяснил поражение "Краснодара" в товарищеском матче

Мурад Мусаев подвёл итоги товарищеского матча с "Ростовом", в котором "Краснодар" уступил со счётом 3:4.
Фото: ФК "Краснодар"
Наставник "быков" признал, что команда провела неудачный первый тайм, однако после перерыва сумела заметно прибавить.

- Тяжёлый первый тайм, много ошибались. По давлению было плохо, по быстроте, работе с мячом, направлению. Получили три мяча, было две ошибки грубых своих. Второй тайм хорошо играли - отыграли вначале один, второй, третий. Но самое главное - играли более правильно, - передаёт слова Мусаева "Чемпионат".

Также наставник "Краснодара" отметил, что времени на подготовку к новому сезону остается совсем немного, поэтому необходимо как можно быстрее исправлять ошибки и прибавлять в игре.

Следующий контрольный матч "Краснодар" проведёт 19 июля против "Балтики".

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