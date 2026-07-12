Гордеев: хватит уже, Роналду только мешает сборной Португалии

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- Он получает критику по полной. Он переступил эту грань. Хватит уже! Он мешает Португалии играть в футбол. Это было видно ещё два года назад, - приводит слова Гордеева "Советский спорт"

По мнению бывшего футболиста, звездный нападающий перестал помогать национальной команде и лишь сдерживает ее игру.Сборная Португалии завершила выступление на чемпионате мира - 2026 в 1/8 финала, уступив Испании со счетом 0:1.