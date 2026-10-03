Ибрагимович - о Роналду: не нужно рушить наследие, которое ты построил, из-за своего эго

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"Не нужно рушить наследие, которое ты построил, из-за своего эго. Нужно уходить со сцены, пока ты еще на вершине. Уйти из сборной Португалии, не поговорив ни с кем из партнеров? Это неуважение", — заявил Ибрагимович.

Ибрагимович считает, что поведение Роналду может навредить наследию, которое португалец создавал на протяжении карьеры. Особенно шведа возмутило решение нападающего уехать из расположения национальной команды, не обсудив ситуацию с партнерами.Швед также привел в пример собственную карьеру и напомнил, что даже звездам мирового футбола приходится вовремя принимать решение об уходе."Он должен понять, что уже не молод. Посмотрите на Златана: я тоже был молодым, выступал на высшем уровне, а потом завершил карьеру. Даже львы знают, когда охота окончена", — добавил Ибрагимович.Роналду покинул тренировочный лагерь сборной Португалии после того, как не сыграл с Норвегией и узнал, что пропустит встречу с Данией. В СМИ появилась информация, что форвард решил завершить международную карьеру, однако Португальская футбольная федерация намерена попытаться урегулировать ситуацию.Источник: TUDN