- Не понимаю этих разговоров. Что значит — оставлять или не оставлять? У него еще год контракта. Разве Станкович провалился? Разве "Спартак" вылетел из Кубка и идет на 7-м месте в чемпионате? Нет, - сказал Егор "СЭ".
Напомним, Станкович возглавил "Спартак" в мае 2024 года. На данный момент красно-белые идут четвертыми в таблице РПЛ, имея в своем активе 51 очко в 27 турах. Также московская команда 15 мая сыграет в финале Пути регионов Кубка России с "Ростовом".
Титов - о возможном уходе Станковича: у него еще год контракта
Экс-полузащитник "Спартака" Егор Титов поделился мнением о слухах о будущем главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: "Чемпионат"