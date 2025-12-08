"Думаю, для "Динамо" 2025 год получился неудовлетворительным, команда провалилась. Отсутствует результат, и самое главное нет игры. Все возлагали большие надежды на приход Карпина, но и он по итогу потерпел неудачу. Хочется верить, что новый год и новый тренер принесут удачу команде, и побед. Этого сильно не хватает "Динамо",- сказал Силкин.
После 18 сыгранных туров бело-голубые располагаются на 10 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 21 баллом в своем активе. Сейчас команду возглавляет Ролан Гусев.
Силкин: в 2025 году "Динамо" провалилось
Экс-главный тренер "Динамо" Сергей Силкин в беседе с Rusfootball.info высказался о результатах бело-голубых в 2025 году.
Фото: ФК "Динамо"