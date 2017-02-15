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Александр Шешуков перешел в "Балтику"

Полузащитник Александр Шешуков перешел в "Балтику", сообщает официальный сайт клуба. 33-летний хавбек подписал контракт до 31 мая 2017 года.

Последним клубом Шешукова был тульский "Арсенал".
Теги: Шешуков Балтика
Сегодня, 21:55
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(0)
№3 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 22:28) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Ну,теперь вся утка наша" (с)
Регистрация: 30.07.2014
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:21) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Фигассе..
Растём! Строимся!


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:12) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
и был ли смысл ему уходить из Ростова...
Ростов то может и не в печали, но вот после того карьера слетела
вот один в один история Дьякова


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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