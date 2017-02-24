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Дмитрий Гунько: те задачи, которые стояли перед "Спартаком-2", мы выполнили

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько заявил, что столичная команда выполнила все свои задачи на кипрском сборе.

"Те задачи, которые ставили, мы выполнили. Нам важно было наиграть различные схемы, дать возможность почувствовать новым молодым футболистам уровень соперников из этой лиги. Работали над функциональной подготовкой в условиях высокого сопротивления в турнире, потому что в соревнованиях подобного рода участвуют команды с высокой мотивацией. Кто-то порадовал больше, кто-то порадовал меньше, но в целом есть удовлетворение от той совместной работы, которая была проведена. В субботу возвращаемся в Москву. 27 февраля возобновляем подготовку к продолжению чемпионата. Будем тренироваться в Тарасовке", - цитирует тренера Bobsoccer.
Теги: Гунько Спартак-2
Сегодня, 16:51
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