Дмитрий Гунько: те задачи, которые стояли перед "Спартаком-2", мы выполнили

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18:14
Жозе Моуринью: это плохая жеребьевка, потому что нам будет противостоять непростой соперник (5)
Жозе Моуринью: это плохая жеребьевка, потому что нам будет противостоять непростой соперник (5)
17:47
Сергей Юран: Смолову стоит "окунуться" в чемпионаты Германии или Англии. Потенциал для этого есть (1)
Сергей Юран: Смолову стоит "окунуться" в чемпионаты Германии или Англии. Потенциал для этого есть (1)
16:45
Алексей Герасименко: в "Динамо" Лобановского разговоры о "весеннем" футболе были в пользу бедных
Алексей Герасименко: в "Динамо" Лобановского разговоры о "весеннем" футболе были в пользу бедных
16:30
Для "Краснодара" - комфортная, для "Ростова" - великолепная! Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы (2)
Для "Краснодара" - комфортная, для "Ростова" - великолепная! Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы (2)
15:09
Сергей Гуренко: если Лоськов способен составить конкуренцию, то нужно весь "Локомотив" разогнать (2)
Сергей Гуренко: если Лоськов способен составить конкуренцию, то нужно весь "Локомотив" разогнать (2)
14:01
СМИ: наставник "Ювентуса" подрался с Леонардо Бонуччи и поставил ультиматум: либо я, либо он (3)
СМИ: наставник "Ювентуса" подрался с Леонардо Бонуччи и поставил ультиматум: либо я, либо он (3)
13:56
Федор Смолов: из уважения к "Краснодару" я не мог рассматривать предложения за день до закрытия трансферного окна (7)
Федор Смолов: из уважения к "Краснодару" я не мог рассматривать предложения за день до закрытия трансферного окна (7)
11:50
"Анжи" отзаявил Георгия Тигиева (5)
"Анжи" отзаявил Георгия Тигиева (5)
11:23
Нобель Арустамян: Смолов отверг два предложения от китайских клубов с зарплатой 7,5 и 10 млн евро (10)
Нобель Арустамян: Смолов отверг два предложения от китайских клубов с зарплатой 7,5 и 10 млн евро (10)
10:59
Радослав Ковач: есть только одна команда, в которую Караваев может перейти, - это "Спартак" (23)
Радослав Ковач: есть только одна команда, в которую Караваев может перейти, - это "Спартак" (23)
Дмитрий Гунько: те задачи, которые стояли перед "Спартаком-2", мы выполнили
Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько заявил, что столичная команда выполнила все свои задачи на кипрском сборе.
"Те задачи, которые ставили, мы выполнили. Нам важно было наиграть различные схемы, дать возможность почувствовать новым молодым футболистам уровень соперников из этой лиги. Работали над функциональной подготовкой в условиях высокого сопротивления в турнире, потому что в соревнованиях подобного рода участвуют команды с высокой мотивацией. Кто-то порадовал больше, кто-то порадовал меньше, но в целом есть удовлетворение от той совместной работы, которая была проведена. В субботу возвращаемся в Москву. 27 февраля возобновляем подготовку к продолжению чемпионата. Будем тренироваться в Тарасовке", - цитирует тренера Bobsoccer.
"Те задачи, которые ставили, мы выполнили. Нам важно было наиграть различные схемы, дать возможность почувствовать новым молодым футболистам уровень соперников из этой лиги. Работали над функциональной подготовкой в условиях высокого сопротивления в турнире, потому что в соревнованиях подобного рода участвуют команды с высокой мотивацией. Кто-то порадовал больше, кто-то порадовал меньше, но в целом есть удовлетворение от той совместной работы, которая была проведена. В субботу возвращаемся в Москву. 27 февраля возобновляем подготовку к продолжению чемпионата. Будем тренироваться в Тарасовке", - цитирует тренера Bobsoccer.
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