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Вадим Хафизов: мы не реализовываем свои моменты

Главный тренер "Сокола" Вадим Хафизов прокомментировал поражение своей команды в матче против "Сибири" (0:1).

"Игра была тяжёлой и важной, ведь команды находились рядом в турнирной таблице. Мы не реализовываем свои моменты, а сегодня ещё и потеряли из-за травмы нападающего. Детская ошибка привела к взятию наших ворот – игрок удачно попал, не выручил вратарь", - цитирует Хафизова официальный сайт "Сибири".
Теги: Сокол Сибирь
Сегодня, 21:08
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