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Агент: пока неизвестно, когда "Кубань" расплатится с Петреску

Агент бывшего главного тренера "Кубани" Дана Петреску Николай Пырнэу сообщил, что краснодарский клуб пока не рассчитался по долгам с его клиентом.

В октябре 2016 года "Кубань" досрочно расторгла контракт с Петреску, который возглавлял команду с июня. Как ранее отмечал Пырнэу, клуб ни разу не выплатил заработную плату румынскому специалисту. В декабре палата по разрешению споров Российского футбольного союза обязала "Кубань" выплатить долг Петреску, а также наложила на клуб запрет на регистрацию новых игроков. Затем румын обратился в палату по разрешению споров ФИФА, которая, по словам Пырнэу, обязала "Кубань" выплатить долги перед Петреску до 10 апреля.

"Кубань" не рассчиталась с Петреску, более того, они не выходят на связь, не хотят разговаривать. Мы проинформировали ФИФА о том, что не получили никакой реакции от "Кубани", даже не можем пообщаться с руководством клуба. Дальше ФИФА будет решать, что делать. Пока неизвестно, когда "Кубань" расплатится", - цитирует агента ТАСС.
Теги: Петреску Кубань
Сегодня, 20:08
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№2 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 20:56) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Пока неизвестно, когда "Кубань" расплатится", - цитирует агента ТАСС.
smile Ну когда нибудь расплатятся - торопиться не надо,результаты работы нулевые,так,что ждите.
Регистрация: 20.02.2013
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 20:13) #
  • +1
  •  (1)
online

Когда из краевого бюджета выделят деньги,тогда и расплатятся,а затем поделят и все будут
довольны
Регистрация: 26.01.2017
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