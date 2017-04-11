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Агент: пока неизвестно, когда "Кубань" расплатится с Петреску
Агент бывшего главного тренера "Кубани" Дана Петреску Николай Пырнэу сообщил, что краснодарский клуб пока не рассчитался по долгам с его клиентом.
В октябре 2016 года "Кубань" досрочно расторгла контракт с Петреску, который возглавлял команду с июня. Как ранее отмечал Пырнэу, клуб ни разу не выплатил заработную плату румынскому специалисту. В декабре палата по разрешению споров Российского футбольного союза обязала "Кубань" выплатить долг Петреску, а также наложила на клуб запрет на регистрацию новых игроков. Затем румын обратился в палату по разрешению споров ФИФА, которая, по словам Пырнэу, обязала "Кубань" выплатить долги перед Петреску до 10 апреля.
"Кубань" не рассчиталась с Петреску, более того, они не выходят на связь, не хотят разговаривать. Мы проинформировали ФИФА о том, что не получили никакой реакции от "Кубани", даже не можем пообщаться с руководством клуба. Дальше ФИФА будет решать, что делать. Пока неизвестно, когда "Кубань" расплатится", - цитирует агента ТАСС.
В октябре 2016 года "Кубань" досрочно расторгла контракт с Петреску, который возглавлял команду с июня. Как ранее отмечал Пырнэу, клуб ни разу не выплатил заработную плату румынскому специалисту. В декабре палата по разрешению споров Российского футбольного союза обязала "Кубань" выплатить долг Петреску, а также наложила на клуб запрет на регистрацию новых игроков. Затем румын обратился в палату по разрешению споров ФИФА, которая, по словам Пырнэу, обязала "Кубань" выплатить долги перед Петреску до 10 апреля.
"Кубань" не рассчиталась с Петреску, более того, они не выходят на связь, не хотят разговаривать. Мы проинформировали ФИФА о том, что не получили никакой реакции от "Кубани", даже не можем пообщаться с руководством клуба. Дальше ФИФА будет решать, что делать. Пока неизвестно, когда "Кубань" расплатится", - цитирует агента ТАСС.
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