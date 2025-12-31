Матчи Скрыть

Воронов – о переходе в ЦСКА: сложно осознать происходящее

18-летний нападающий Максим Воронов прокомментировал переход из "Урала" в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
"Если честно, мне пока сложно осознать все происходящее. Я счастлив оказаться в таком большом клубе с богатой историей. В детстве мы с отцом часто смотрели матчи ЦСКА, и мне очень нравилось, как в нападении играл Фёдор Чалов. Буду стараться показать себя с первых же матчей", — приводит слова Воронова пресс-служба ЦСКА.

Пресс-служба армейцев объявила о переходе Воронова в среду, 31 декабря. Форвард подписал трудовое соглашение с московским клубом до 2030 года. Ранее он выступал за "Урал". В первой части нынешнего сезона 18-летний нападающий принял участие в 15-ти матчах за екатеринбуржцев, в которых записал на свой счет 4 гола. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 700 тысяч евро.

После 21 тура Первой лиги "Урал" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко. ЦСКА набрал 36 очков после 18-ти туров РПЛ и на данный момент располагается на четвертой строчке.

