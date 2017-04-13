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Евгений Муравьев: "Динамо" готово продлить контракт с Калитвинцевым

"Динамо" довольно работой главного тренера команды Юрия Калитвинцева и хочет продлить с ним контракт, сообщил генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев.

"В данной ситуации всё зависит от него. У нас есть контракт, в котором есть пункт о продлении, если он согласится. Что касается нас, то мы довольны его работой и готовы продлить контракт. Но впереди еще семь игр, и перед ним стояла задача вывести команду с первого места.

Клуб "Динамо" достоин играть в премьер-лиге. Быть победителем во всем - это традиция "Динамо", это громкое и историческое общество, в котором состоят достойные люди. Мы сегодня просто сделали свою работу, которую надо было сделать давно. Вылетев в ФНЛ, пришла переоценка: сегодняшнее "Динамо" - новый клуб, который будет достойно представлять общество и своих болельщиков в РФПЛ", - цитирует Муравьева ТАСС.
Теги: Муравьев Калитвинцев Динамо
Сегодня, 00:10
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