"Крус Асуль" заинтересован в защитнике "Локомотива" — источник

Мексиканский "Крус Асуль" интересуется защитником московского "Локомотива" Сесаром Монтесом.
Фото: ФК "Локомотив"
Об этом сообщает Fox Sports. Цвета "Локомотива" Монтес защищает с сентября 2024 года. По сведениям источника, клуб из Мексики выходил на железнодорожников и представителей футболиста.

Сесар Монтес перешел в "Локо" из испанской "Альмерии" за 6 млн евро. На данный момент в составе железнодорожников мексиканец провел 39 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи, включая 19 игр, один гол и один ассист в сезоне 2025/2026.

Контракт Монтеса с "Локомотивом" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 7 млн евро.

