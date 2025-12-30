Перед зимним перерывом сине-бело-голубые с 39 очками располагаются на втором месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
"Сборы у нас сейчас длятся полтора месяца. Конечно, нужно что?то начинать делать. Есть план от штаба.
Чисто для себя, для тонуса можно, например, с друзьями в футбол пойти поиграть. В теннис, еще во что?нибудь. Будет полтора месяца сборов, и настоящую форму к сезону, я считаю, надо набирать там", — передает слова Глушенкова "Матч ТВ".
В первой части сезона 2025/2026 Максим Глушенков провел за "Зенит" 21 матч, забил 10 мячей и отдал 7 результативных передач.
Глушенков рассказал, как вернуть оптимальную форму
Полузащитник "Зенита" Максим Глушенков рассказал, как поддерживает тонус во время зимних каникул.
Фото: ФК "Зенит"