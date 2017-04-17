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Александр Ивченко: я желаю поскорее "Кубани" выйти в премьер-лигу

Главный тренер "Тюмени" Александр Ивченко после поражения от "Кубани" (1:3) в матче 32-го тура ФНЛ не стал много разговаривать с прессой.

"Я желаю поскорее "Кубани" выйти в премьер-лигу. Больше ничего говорить не буду, извините", – цитирует Ивченко "Спорт-Экспресс".
Теги: Тюмень Кубань
Сегодня, 21:18
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