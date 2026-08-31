Тренер "Балтики" - о Мостовом и Радимове: они фрики!

- Это фрики. Они хайпуют на этой теме, они вообще не знают, из-за чего, как и почему. Легче всего что-то сказать и хайп получить. Особенно забавно слышать это от людей, которые в тренерской карьере ничего не достигли — это Радимов, Мостовой и так далее.
Мне смешно, когда они комментируют работу какого-то тренера. Когда в интернете я вижу фамилию Радимов и Мостовой — сразу закрываю страницу, ничего не смотрю даже. Они фрики! - приводит слова Нагайцева "РБ Спорт".
Напомним, что калининградская "Балтика" в матче 5 тура Российской Премьер-Лиги сыграла вничью на выезде с казанским "Рубином" - 1:1. Во втором тайме главный тренер балтийцев Андрей Талалаев показал оскорбительные жесты в адрес трибун. КДК РФС дисквалифицировал специалиста на четыре матча и обязал наставника выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.
После шести сыгранных туров калининградцы располагаются на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с десятью набранными очками в своем активе.