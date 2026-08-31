Появились новые детали по возможному переходу Энрике в "Рому" - Романо

По информации источника, несмотря на достигнутую устную договорённость между "Зенитом" и "Ромой", переход Луиса Энрике в итальянский клуб не продвигается. Римляне переключились на других кандидатов.
Ранее сообщалось, что "Рома" намерена взять вингера петербургского "Зенита" Луиса Энрике в аренду за 5 миллионов евро с последующим выкупом за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне бразилец провел за сине-бело-голубых во всех турнирах шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 24 миллиона евро.
Источник: журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.