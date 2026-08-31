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Появились новые детали по возможному переходу Энрике в "Рому" - Романо

Появилась новая информация по возможном переходу вингера "Зенита" Луиса Энрике в "Рому".
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, несмотря на достигнутую устную договорённость между "Зенитом" и "Ромой", переход Луиса Энрике в итальянский клуб не продвигается. Римляне переключились на других кандидатов.

Ранее сообщалось, что "Рома" намерена взять вингера петербургского "Зенита" Луиса Энрике в аренду за 5 миллионов евро с последующим выкупом за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне бразилец провел за сине-бело-голубых во всех турнирах шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 24 миллиона евро.

Источник: журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

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