Чудесный камбэк "Сочи" и осечка "Нижнего" в волжском дерби. Обзор 9-го тура Первой лиги

"Волга" после поражения от "Шинника" объявила о смене тренера - Михаил Белов был отправлен в отставку, а временно исполняющим обязанности стал тренер по физподготовке Алексей Тускаев. Уже в самом начале ульяновцы могли огорчить лидера, однако Хашкулов после грубой ошибки Медведева дважды не смог переиграть вратаря, а Фольмер на отскоке пробил мимо. Нижегородцы же не смогли пробить Шакерова - Грулёв вышел на рандеву с голкипером, но угодил ему в грудь.
Впрочем, через пару минут Грулёв забил свой десятый гол в сезоне и стал лучшим снайпером турнира - Вячеслав воспользовался ошибкой обороны, убежав тет-а-тет с голкипером и отправил мяч в сетку. А через 10 минут хозяева удвоили преимущество - Калинский навесил с углового, Евгеньев головой скинул мяч во вратарскую, где Сарвели был наиболее расторопным. Тут же Грулёв мог поставить точку, однако очередной выход один на один в этот раз не реализовал, а потом Шакеров в ближнем бою остановил Комиссарова.
"Волга" вернулась в игру ближе к перерыву - Хашкулов после навеса Степанова с левого фланга головой отправил мяч в ворота, отличившись впервые в составе новой команды. А за полчаса до конца ульяновцы сравняли счёт - удар Фольмера боковыми ножницами пришелся в защитника, а Никитин слёта отправил мяч в дальний угол. Был ещё и шанс у Хашкулова, но удар с острого угла ногой отразил Медведев, а вышедший на замену Соколов в створ не попал. 2:2 - обе команды впервые играют вничью, а лидерство "Нижнего Новгорода" уже не такое очевидное.
Чудесный камбэк "Сочи"
"Сочи" на морально-волевых начал штамповать победы, но в домашней игре с "Челябинском" казалось, что успешная серия закончится. Гости поначалу солировали на "Фиште", но своими моментами не воспользовались. А в начале второго тайма уже Шейдаев простил гостей, не реализовав выход один на один. На 74-й минуте гости получили право на пенальти после волейбола Макарчука, а Гаджимурадов уверенно реализовал 11-метровый.
В концовке "барсы" навалились, Игнатов завершал атаку мощным ударом с линии штрафной, который рукой заблокировал Каменщиков. Вышедший на замену Фёдоров с "точки" был точен, затем Захар бил в падении головой после навеса Заики, но Тусеев спас свои ворота, а на последней компенсированной минуте Фёдоров всё-таки нашел момент для дубля, головой замкнув подачу Пасевича с левого фланга. 2:1 - "Сочи" добивается уже пятой победы кряду и сохраняет третью строчку, "Челябинск" же остается недалеко от зоны вылета с серией из четырёх игр без побед.
"Урал" упустил победу в Туле
"Урал" пожаловал в Тулу с серией из шести матчей без поражений и всего двумя пропущенными мячами, но куцая скамейка у команды Сергея Юрана уже сказывается. В середине первого тайма "шмели" вышли вперед - Боков с правого фланга исполнил кросс на дальний угол вратарской, а Малькевич в падении головой отправил мяч в сетку. В начале второй половине Бондарев после скидки Фуррье опасно пробивал из центра штрафной, но Мелихов спас свои ворота. А на 70-й минуте Селихов ошибся на выходе после фланговой подачи, а только вышедший на замену Рейес переправил мяч в сетку.
Равный счёт на табло горел недолго - в доигровке после углового Боков прострелил с правого края штрафной, а Ишков с пяти метров не оставил шансов голкиперу. Однако в компенсированное время "оружейники" спаслись - после навеса со штрафного Селихов на выходе не зафиксировал мяч, а на отскоке успешно подобедал Мелекесцев. 2:2 - "Урал", несмотря на все проблемы, продлевает беспроигрышную серию до семи игр и по потерянным очкам на три отстает от "Велеса", "Арсенал" остается в середине таблицы.
"Велес" сокращает отставание от лидера
Главная сенсация старта турнира "Велес" продолжает претендовать на самые высокие позиции. "Крылатые быки" гостили у "Текстильщика", с которым весной соперничали во Второй лиге А, но сейчас разница в таблице у команд достаточно высока. Гости могли открывать счёт в первом тайме - Корольков не попал в створ с хорошей позиции, Волков атаковал головой со "стандарта", но Фадеев выручил.
Впрочем, хозяева также имели свои шансы, в частности, Помалюк с убойной позиции попал в штангу, свои сэйвы оформил и Купцов. Перекладина же спасла ворота "Текстильщика" после удара Шубина, а ещё один удар 97-го номера взял Фадеев. Развязка же наступила на 89-й минуте встречи - Смирнов навесил с левого фланга, а вышедший на замену Мурза в падении головой отправил мяч в ближний угол. 0:1 - "Велес" теперь всего на одно очко отстает от "Нижнего Новгорода", "Текстильщик" же остается в борьбе за выживание.
"СКА-Хабаровск" снова проигрывает и меняет тренера
Хабаровские армейцы принимали воскресным утром "Торпедо", но домашнее поле перестало приносить красно-синим очки в промышленных масштабах. Пару моментов в первом тайме упустил Апеков, но гола пришлось ждать до второй половины. Юшин вернулся после травмы, вышел на поле в перерыве и после передачи Берковский нанес отличный удар с 18 метров.
И почти сразу же автозаводцы добили соперника - Роганович навесил со штрафного, а Цыпченко головой отправил мяч в сетку. Был шанс на дубль у Юшина, но Штепа выручил свою команду, а хабаровчане так и не смогли реанимировать интригу. 0:2 - "Торпедо" выигрывает три последних матча с разничей 9:0 и выходит на четвёртое место, "СКА-Хабаровск" же падает на последнее место и объявляет об отставке Михаила Семёнова.
Первая гостевая победа "Уфы"
"Уфа" в прошлом сезоне всего лишь раз победила в гостях, да и то в последнем туре, когда решалась судьба прописки в Первой лиге. В этот раз уфимцы смогли выиграть на выезде с четвёртой попытки, удачно съездив в Нижнекамск. Звоночек для "Нефтехимика" прозвучал на 37-й минуте, когда Исмагилов потащил мяч из дальнего угла после удара Якуева. Затем уже суперветеран Беленов спас после неприятного удара Сухомлинова, а за 3 минуты до конца гости открыли счёт - Агеян подхватил мяч после паса Исаева, добрался до штрафной и эффектно перебросил вратаря.
После перерыва "Уфа" села в оборону, понадеявшись на вратарский гений Беленова, и Александр, которому в сентябре стукнут 40 лет, отразил все семь ударов в створ своих ворот. Машуков в концовке имел хороший шанс, но с линии штрафной прошить голкипера не смог. 0:1 - "Уфа" идёт в топ-6, "Нефтехимик" пока двенадцатый с четырьмя поражениями в пяти домашних матчах.
Первая победа "КАМАЗа"
"КАМАЗ", ещё не побеждавший в этом сезоне, гостил в Рощино у "Ленинградца", который не проигрывал дома серьезным соперникам. Впрочем, как это часто бывает в лучшей лиге мира, все серии рано или поздно прерываются. На 19-й минуте Семёнов навесил с углового с левого фланга, а Ткачук головой расстрелял ворота хозяев. "Ленинградец" ответил моментом у Кулишева, но там всё равно был оффсайд.
У хозяев были свои моменты после перерыва, но вернувшийся в ворота Анисимов сыграл здорово, а Николаев не смог попасть в створ с хорошей позиции. В концовке "Ленинградец" остался в меньшинстве - за лишение явной возможности забить гол с поля был удалён Исаев, а попытки финального штурма от команды Александра Шмарко не принесли успеха. 0:1 - "КАМАЗ" одерживает первую победу в сезоне и уходит с последнего места, "Ленинградец" набрал всего на одно очко больше.
Нули в Красноярске
"Енисей" и "Шинник" в воскресенье не смогли порадовать забитыми мячами, достаточно вязкая игра с минимумом голевых моментов. Красноярцы чаще тревожили Митрова, в первом тайме был опасный удар Надольского, а посл перерыва Тимофея с убойной позиции не смог пробить Ломакин. Ярославцы же всего раз попали в створ ворот, в концовке уже сыграв на удержание счёта. 0:0 - "Енисей" продлевает серию без побед до пяти матчей, а "Шинник" не проигрывает в четырёх последних турах.
Матч "Спартак" Кострома - "Ротор" состоится 31 августа в 19:30 мск.