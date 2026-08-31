Энрике близок к переходу из «Зенита» в «Рому»: сколько заплатят за бразильца, куда может перейти еще?

«Зенит» заплатил за Энрике огромные деньги, но бразилец провалился в России
Переход Луиса Энрике в «Зенит» в январе 2025 года вошел в историю российского футбола. Во-первых, с февраля 2022 года клубы Российской Премьер-Лиги перестали отваливать за новичков большие деньги – самым дорогим трансфером был Эсекьель Барко, за которого московский «Спартак» отдал € 14 млн. Сине-бело-голубые же, по информации Transfermarkt, заплатил «Ботафого» за бразильского вингера аж € 33 млн. Во-вторых, Энрике вошел в топ-5 самых дорогих приобретений в истории чемпионатов России. Выше него в этом списке лишь Малком, Халк, Аксель Витцель и Виллиан.
На бумаге трансфер выглядел потрясающе – Энрике на тот момент уже успел попробовать свои силы в испанском «Реал Бетисе» и признавался лучшим игроком Латинской Америки по версии El Pa?s. К тому же, вингер провел шесть матчей за сборную Бразилии в отборе на ЧМ-2026: забил Чили победный гол и набрал 1+1 во встрече с Перу.
Ожидалось, что яркий дриблер станет украшением российского чемпионата и позволит команде Сергея Семака удержаться на троне, однако система сине-бело-голубых дала сбой. Энрике на правом фланге дублировал функции Максима Глушенкова и это точно не сыграло на руку сине-бело-голубым. В весенней части сезона-2024/25 новичок не помог – набрал 2+2 за 961 игровую минуту, и «Зенит» упустил чемпионство.
В прошлом сезоне ситуация не изменилась – Луис блистал лишь короткими отрезками. Безусловно, он хорош на открытом пространстве и стабильно входит в пятерку лучших дриблеров чемпионата России, но даже близко не оправдывает заплаченные за него € 35 млн. Однако это не помешало Энрике попасть в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026, где он, правда, проиграл конкуренцию и наблюдал за сенсационным вылетом «Пентакампионов» со скамейки запасных.
Кажется, на берегах Невы осознали, что одновременное использование Энрике и Глушенкова идет команде лишь во вред – бразилец угодил в запас, а россиянин засиял и настрелял 5+2 в 5 матчах. Но что делать с дорогостоящим активом?
Энрике присел в запас в «Зените», но может уехать за большие деньги в Италию и сыграть в Лиге чемпионов!
О возможном уходе Энрике бразильские СМИ писали на протяжении всего летнего трансферного окна – интерес к нему проявлял «Фламенго» и «Ботафого». Сам вингер, по информации зарубежных источников, не против вернуться в Рио-де-Жанейро, но удовлетворить требования сине-бело-голубых не так-то просто. И лишь к концу августа появилась конкретика. В «Ботафого» намерены включить в сделку по переходу Энрике полузащитника Данило, за которым охотились сине-бело-голубые, но сам футболист не изъявил желания переезжать в Россию.
В это же время, по информации ESPN, активизировалась итальянская «Рома». Римляне предложили за футболиста «Зенита» € 40 млн с учетом всех бонусов, фиксированная сумма же составляет € 33 млн. Этот оффер понравился петербуржцам. Но затем спортивный блок итальянского клуба, видимо, заглянул в статистику потенциального новичка и поделился своими опасениями с руководством. Иначе тяжело объяснить дальнейшие изменения условий!
Детали сделки кардинально изменились – по версии журналиста Пабло Оливейры, «Рома» теперь намерена взять вингера в аренду за € 5 млн и опцией выкупа игрока при достижении определенных условий за € 30 млн.
Константин Зырянов должен понимать, что торги в такой ситуации неуместны. Бразильские СМИ сообщали, что Энрике намерен уехать из России, а сейчас европейский клуб дает за футболиста, прозябающего на скамейке «Зенита», вполне неплохие деньги. Отмечается, что сине-бело-голубые хотят получить 15% с будущей перепродажи вингера – кажется, что сделка очень близка к завершению.
Участник Лиги чемпионов УЕФА испытывает дефицит правых вингеров – в распоряжении Джан Пьеро Гасперини есть лишь аргентинец Матиас Соуле, который вот-вот должен уехать в «Фулхэм». Трансферное окно в Италии закрывается 1-го сентября, поэтому у римлян нет времени на длительные торги. Фабрицио Романо сообщает, что сделка затормозилась и «Рома» уже начала переключаться на других кандидатов – в частности, на Джейми Левелинга из «Штутгарта».
Так сыграет ли Энрике в Лиге чемпионов?
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Фотоматериалы: ФК «Зенит»; ФК «Рома»; ESPN Brazil, Gemini.