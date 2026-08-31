Агент Тюкавина ответил, готов ли форвард сыграть со "Спартаком"

- Тюкавин делает какие-то процедуры, восстанавливается. Остальные подробности уточняйте у врача. Я не врач, не знаю, будет ли готов Тюкавин к "Спартаку".
Настрой у Кости есть. У него настрой был и с "Локомотивом" сыграть. Но наш настрой не всегда позволяет сделать все, что мы хотим, - приводит слова Сафонова "Матч ТВ".
В шестом туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" одержало выездную победу над столичным "Локомотивом" со счетом 1:0 - автором единственного забитого мяча стал Максим Осипенко, реализовавший одиннадцатиметровый удар. Константин Тюкавин пропустил эту встречу из-за повреждения.
Всего в текущем сезоне форвард провел за бело-голубых во всех турнирах семь матчей и записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.