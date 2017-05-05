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В "Тосно" примут решение по Артему Милевскому в конце сезона

Директор "Тосно" Леонид Хоменко отметил, что нападающий команды Артем Милевский может остаться в клубе и на следующий сезон.

"Решение по Милевскому мы примем в конце сезона. У нас осталось еще четыре игры. Когда выходит на поле – пользу приносит. Решение примем в конце сезона. Самому Артему у нас нравится", – цитирует Хоменко "Спорт-Экспресс".
Теги: Милевский Тосно
Сегодня, 21:56
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