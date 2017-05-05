Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 26 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
22:14
Агент нападающего "Армавира" Мязина: Андрей очень сожалеет о случившемся, это его первая красная карточка в карьере
Агент нападающего "Армавира" Мязина: Андрей очень сожалеет о случившемся, это его первая красная карточка в карьере
20:44
Превью. 35 тур. ФНЛ
Превью. 35 тур. ФНЛ
15:55
Сергей Хусаинов: "Зенит" потерял 8 очков из-за судей? А беспредел с "Уралом"? А пенальти на Жиркове? (101)
Сергей Хусаинов: "Зенит" потерял 8 очков из-за судей? А беспредел с "Уралом"? А пенальти на Жиркове? (101)
В "Тосно" примут решение по Артему Милевскому в конце сезона
Директор "Тосно" Леонид Хоменко отметил, что нападающий команды Артем Милевский может остаться в клубе и на следующий сезон.
"Решение по Милевскому мы примем в конце сезона. У нас осталось еще четыре игры. Когда выходит на поле – пользу приносит. Решение примем в конце сезона. Самому Артему у нас нравится", – цитирует Хоменко "Спорт-Экспресс".
"Решение по Милевскому мы примем в конце сезона. У нас осталось еще четыре игры. Когда выходит на поле – пользу приносит. Решение примем в конце сезона. Самому Артему у нас нравится", – цитирует Хоменко "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.